2020/2021 sezonunda Fenerbahçe 'nin Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon Euro'ya transfer ettiği Güney Koreli savunması Kim Min-Jae gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.





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Avrupa devlerinin radarına giren tecrübeli savunma oyuncusu Sezon başında yaklaşık 18 milyon Euro karşılığında İtalya Serie A'nın güçlü ekibi Napoli'ye transfer olmuştu.

Yeni takımında kısa süre içerisinde göze giren başarılı oyuncu, Teknik Direktör Luciano Spaletti'nin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Kim Min-Jae'nin K League'deki tüm golleri

İLK 11'İN DEĞİŞMEZ İSMİ OLDU

Bu sezon Napoli'nin ligde oynadığı 15 maçın 14'ünde görev alan Kim Min-Jae bu 14 maçın tamamında sahaya ilk 11'de çıktı. 1.90 boyundaki savunmacı bu maçların tamamında 90 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki oyuncu bu maçlarda iki kez de gol sevinci yaşadı.

Ligde oynadığı 15 maçta yenilgi yüzü görmeyen Spaletti'nin öğrencileri, 15 maçta aldığı 13 galibiyet ve iki beraberlikle 41 puan topladı. Napoli en yakın rakibi Milan'ın sekiz puan önünde ligin zirvesinde yer alıyor.





DEVLER LİGİ PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Napoli; Liverpol, Ajax ve Rangers ile mücadele ettiği A Grubu'ndan lider olarak bir üst tura yükseldi.

Kim Min-Jae bu maçların da tamamında sahaya ilk 11'de çıktı ve 90 dakika görev yaptı.

NAPOLI HAREKETE GEÇTİ

Kim Min-Jae'nin Napoli forması altında gösterdiği performans, Avrupa'nın dev kulüplerinin de gözünden kaçmadı. Premier Lig kulüpleri başta olmak üzere birçok dev takım, Güney Koreli savunmacıyı izlemeye aldı.

Bu gelişmeleri yakından takip eden İtalyan ekibi sürpriz bir karar. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli, Güney Koreli savunmacının sözleşmesinde yer alan; İtalya dışındaki kulüpler için 50 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesini ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Yalnızca 1-15 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan bu maddeyi ortadan kaldırmak isteyen Napoli, Kim Min-Jae ile yeni bir sözleşme üzerine görüşme yapacak. İtalyan ekibinin ana hedefi bu maddeyi ortadan kaldırmak.





DÜNYA KUPASI'NDA DA BOY GÖSTERECEK

2022 Dünya Kupası'nda Güney Kore'nin kadrosunda yer alan Kim Min-Jae, burada göstereceği performansla değerini daha da artırabilir.

Kim Min-Jae'nin formasını giyeceği Güney Kore, 24 Kasım'da Uruguay, 28 Kasım'da Gana ve 2 Aralık'ta da Portekiz ile mücadele edecek.