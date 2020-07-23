Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında eski oyuncuları Roma'da forma giyen eski oyuncuları Cengiz Ünder'in bir başka Serie A ekibi Napoli'ye transfer olacağını söylemişti. İtalyan kulübünden de konuyla ilgili resmi bir açıklama geldi.

Dün Parma'ya deplasmanda 2-1 yenildikleri mücadele öncesinde DAZN kanalının sorularını yanıtlayan Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, milli futbolcumuz hakkındaki bir soruya "Şu an için önemli bir gelişme yok. Pek çok profil üzerinde duruyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Roma ile üç yıl daha mukavelesi bulunan 23 yaşındaki Cengiz'in güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor. Başakşehir, söz konusu transferin gerçekleşmesi durumunda bu sezon forma giydiği 22 maçta 3 kez fileleri havalandıran milli futbolcunun satışından %20 pay alacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler