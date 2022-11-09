Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve Süper Lig'de de liderliğini sürdürmeye devam eden Fenerbahçe 'nin oynadığı futbol alkış almaya devam ediyor. Ligde dün Sivasspor'u 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde üst üste 5 galibiyet aldı ve puanını 29'a çıkararak liderliğini devam ettirdi.





Jorge Jesus'un Flamengo'daki en iyi anları

KABUL OLMUŞ DUAMSIN!

Arda Güler, bu sezon ligde 4 maçta 2 gol ve Avrupa Lig'inde ise ilk golünü atmayı başardı. Avrupa'da ilk kez ağları havalandıran ve golünü iki ay önce ameliyat olan annesine armağan eden Arda Güler dün de sosyal medyadan, "Koşulsuz sevgin ve bana her zaman inandığın için teşekkürler annem, bu senin içindi. Seni çok seviyorum" mesajını paylaştı. Annesi Serap Güler de "Sen benim kabul olunmuş duamsın.. Gülen yüzümsün. Ömrüm yettiğince seni koşulsuz yüreğimde taşırım" karşılığını verdi.

LUAN 2 AYDIR YOK

Marsilya’dan transfer edilen Luan Peres, tam formunu artırmışken büyük bir şanssızlık yaşadı. Brezilyalı savunmacı, 15 Eylül’de Rennes deplasmanında oynanan maçta kaleye giden topu çıkarmaya çalışırken yan direğe çarpmıştı. Sol dizinde yırtık oluşan Luan, o günden beri sahalardan uzak kaldı. Başarılı oyuncu, Milli arada takımla çalışmalara başlayacak.

GUSTAVO'DA SON DURUM

Fenerbahçe’nin bir diğer Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, İstanbul’daki Rennes karşılaşmasında uyluk sakatlığı yaşayarak kenara gelmek zorunda kalmıştı. Başarılı savunmacı, İstanbulspor, Dinamo Kiev ve Sivasspor maçlarında olduğu gibi Giresun karşısında da görev yapamayacak. Mert Hakan ise bu sezon iki ayrı sakatlık yaşadığı için sadece 8 maçta oynayabildi. Bu iki oyuncu da dönmek için lig arasını bekliyor. Lincoln, İrfan Can Eğribayat ve King ise Giresun mücadelesine yetişebilir.









5'TE 5 YAPAN İLK TAKIM

Fenerbahçe, Sivasspor zaferiyle birlikte yenilmezlik serisini 14 maça çıkarttı. Bu, Ali Koç döneminin en uzun serisi oldu. Yiğido’yu 1-0 yenen Sarı-Lacivertliler, böylece ligde son 5 maçını da kazanmış oldu. Süper Lig’de bu sezon bu kadar uzun galibiyet serisi yakalayan ilk takım Fenerbahçe oldu. Bir diğer dikkat çeken istatistik ise Sarı-Lacivertliler’in ligdeki son 8 karşılaşmanın 6’sında kalesini gole kapatması oldu. Jorge Jesus’un öğrencileri, rakiplere maç başına 7 şut imkanı vererek bu alanda da Süper Lig’in en iyisi oldu. Üstelik bunu, stoperlerinden Luan 5, Gustavo ise 8 maçta oynayabilmesine rağmen başardı.

RAKİPLERİ TAKILDI, LİDERLİK GARANTİ

Fenerbahçe, Süper Lig’de zirve yarışındaki takımlar arasında 13. haftanın en kârlı ekiplerinden biri oldu. Haftaya girilirken ilk 7 sırada yer alan takımlardan sadece Fenerbahçe ile Galatasaray 3 puan aldı. Başakşehir, Hatayspor ile berabere kaldı. Trabzonspor ile Konyaspor yenişemedi. Beşiktaş ise derbide Aslan’a yenildi. Haftaya 3. sırada giren Adana Demirspor ise bay geçti. Bu sonuçlarla birlikte SarıLacivertliler, en yakın rakibine 5 puan fark attı ve Milli araya lider girmeyi garantiledi.

ORAN DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe’nin şampiyonluğu için belirlenen iddaa oranı, her geçen hafta azalmaya devam ediyor. 13. haftanın geride kalmasının ardından yapılan güncellemeyle SarıLacivertliler’in 2.05’lık oranı, 1.95’e indirildi. Derbiyi kazanan Galatasaray’ın 4.50 olan oranında değişiklik olmadı. Aslan’a yenilen Beşiktaş’a verilen bahis ise 5.20’den 5.50’ye artırıldı. Sahasında Konya ile berabere kalan Trabzonspor’un oranı 4.80’ten 6.00’ya yükselirken, Başakşehir’inki 8.50, Adana Demir’inki ise 25.00 olarak açıklandı.









TRANSFER GELİŞMESİ YAŞANIYOR

Jorge Jesus'la birlikte oyun performansını üstlere çeken sarı-lacivertli takım bu sezonun en güçlü şampiyonluk adaylarından bir tanesi. Yaz transfer sezonunda kadrosunu birçok oyuncuyla güçlendiren Fenerbahçe'de bir başka transfer gelişme daha yaşanıyor.

F.BAHÇE'NİN KAPISI ÇALINDI

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç yeteneği Arda Güler, oynadığı futbolla göz dolduruyor. Avrupalı devlerin de dikkatini çeken Arda Güler için Fenerbahçe'nin kapısı çalındı. Napoli'nin sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin, her fırsatta kış transfer döneminde takviye yapılmayacağını söylemesine rağmen bu durumun değişebileceği ifade edildi. Serie A devi Napoli devreye girdi. Kim Min-Jae sonrası gözünü yeniden Fenerbahçe'ye çeviren Napoli Arda Güler'i transfer etmek için ısrarını sürdürüyor.

RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Arda Güler'i kadrosuna katmak isteyen Napoli, Fenerbahçe'yle temasa geçecek. Arda için resmi teklif hazırlığı yapan İtalyan ekibi yönetimle masaya oturacak.

Bilindiği üzere Napoli daha önce Fenerbahçe'den Eljif Elmas ve Kim Min-Jae'yi transfer etmişti. Napoli Kim Min-Jae için sarı-lacivertli takıma 18 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti. (Sabah)







