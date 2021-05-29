İtalyan çalıştırıcı Gennaro Gattuso ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Napoli, yeni teknik direktörünü buldu.

Mavi beyazlılar, son olarak Inter'de görev yapan İtalyan teknik adam Luciano Spaletti ile anlaşmaya vardı. Kulübün resmi internet sitesinden açıklanan transferle ilgili, Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis, "Luciano Spalletti'nin önümüzdeki 1 Temmuz'dan itibaren yeni Napoli koçu olacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Hoşgeldin Luciano, birlikte harika bir iş çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

62 yaşındaki teknik adam 2017-2019 yılları arasında çalıştırdığı Inter'de 90 maça çıkmış ve 46 galibiyet, 20 beraberlik ve 24 mağlubiyetlik performans sergilemişti. Geçtiğimiz sezonda Serie A'yı 5. sırada tamamlayan Napoli, son maçta Şampiyonlar Ligi vizesi almayı kaçırmıştı.