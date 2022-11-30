Sezon başında Fenerbahçe 'den Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Serie A'da namağlup şekilde liderlik koltuğunda oturan Napoli'nin savunmadaki en güvendiği isimlerden biri olan Güney Koreli oyuncu 2022 Dünya Kupası'nda milli takım formasıyla mücadele ediyor.

BEKLENEN PERFORMANSI VEREMEDİLER

Gruptaki ilk maçında Uruguay ile golsüz berabere kalan Güney Kore, ikinci maçta Gana karşısına çıktı. 2-0 geriye düşen Asya temsilcisi, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Güney Kore'nin geri dönüşüne rağmen, son sözü Gana'dan Mohammed Kudus söyledi ve Afrika temsilcisi sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

Güney Kore gruptaki son maçını 2 Aralık'ta Portekiz ile yapacak.

SON DAKİKADA SAKATLANDI

Güney Kore ile Gana arasında oynanan mücadelenin 90+2. dakikasında Kim Min-Jae bir sakatlık yaşadı. Teknik Direktör Paulo Bento, başarılı savunmacıyı oyundan aldı.





Milli Takım doktorları tarafından durumu yakından takip edilen Kim Min-Jae konusunda Napoli de endişeli bir bekleyiş var. Bu sezon Serie A'da şampiyonluğu hedefleyen İtalyan ekibi savunmada en güvenilir isim olamn Güney Koreli oyuncuyu kaybetmek istemiyor.

KRİTİK MAÇ

Ligde şampiyonluğu hedefleyen Napoli'nin 2022 Dünya Kupası dönüşü ilk maçta deplasmanda Inter ile karşılaşacak.

Kim Min-jae'nin Jeonbuk'tan Napoli'ye yükselişi