Napoli ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lorenzo Insigne'nin MLS ekiplerinden Toronto FC ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Lorenzo Insigne, MLS ekiplerinden Toronto FC ile anlaşmaya vardı ve sezon sonu yeni takımına transfer olacak.

Resmi açıklamanın Pazartesi gününe kadar yapılması beklenirken, İtalyan futbolcunun 5 yıllık anlaşmaya imza atacağı ve Toronto'da yıllık 11.5 milyon Euro, artı 4.5 milyon Euro da bonus kazanacağı aktarıldı.

Bu sezon Napoli ile 18 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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