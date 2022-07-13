Fenerbahçe 'nin başarılı stoperi Kim Min-Jae için transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre Napoli, Chelsea'ye transferi gündemde yer alan Kalidou Koulibaly'nin yerini doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. İddialara göre Serie A ekibinin ilk tercihi ise Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae.

15 milyon Euro

Haberin detaylarında ise Napoli'nin transfer için bir görüşme gerçekleştireceği ve 15 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklif sunmaya hazırlandığı da belirtiliyor.

2. alternatif Acerbi

Teknik direktör Spalletti'nin kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yapan İtalyan ekibinde savunmaya 2. alternatif ise Acerbi. Lazio, futbolcunun 4-5 milyon Euro arası bir bedelle takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor ancak Napoli'nin şu anda odak noktası tamamen Kim Min-Jae.

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun Sarı-Lacivertli kulüp ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. İsmi sık sık Avrupa ekipleri ile anılan Kim Min-Jae, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 39 maçta forma giymiş ve 1 kez de fileleri havalandırmayı başarmıştı.



