Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe 'nin kadrosuna katılan Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae, başarılı performansları ile transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Napoli, Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması ihtimaline karşı, transfer çalışmalarına başladı.

Haberin detaylarına göre savunmada oluşacak boşluğu doldurmak isteyen İtalyan ekibinde Sportif direktör Cristiano Giuntoli, ilk hedef olarak Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min-jae'yi belirledi.

Kalidou Koulibaly'nin ismi son dönemde Barcelona ile anılıyordu.

İsmi Avrupa devleri ile anıldı

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin son hafta maçlarında forma giyemeyen Kim Min-Jae, geçtiğimiz dönemde birçok Avrupa takımı ile transfer iddialarında yer alırken. Napoli'nin Güney Koreli futbolcu ile ilgilendiği sık sık gündeme gelmişti.

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kim Min-Jae, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli ekibin savunmada vazgeçilmezleri arasında yer almış ve 40 maçta görev yapmıştı.



