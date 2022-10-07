Devler Ligi A Grubu'nda lider Napoli, Ajax deplasmanından 6-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe 'den 18 milyon Euro karşılığında İtalyan ekibine transfer olan Kim Min-Jae ise performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Son maçta 68 pas yaparak sahanın en fazla pas yapan oyuncusu oldu. 25 yaşındaki stoper, 68 pasın 56‘sında başarılı oldu. Güney Koreli stoper, ayrıca girdiği 3 hava toplu mücadelesinin tamamını kazanarak yüzde olarak bu alanda da sahanın en iyisi olmayı başardı.