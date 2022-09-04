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Napoli'de Kim Min Jae fırtınası! Fenerbahçe sonrası...

Fenerbahçe'den sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae performansıyla büyülüyor. 26 yaşındaki Güney Koreli stoper ilk 5 haftanın tamamında 90 dakika sahada kalırken attığı iki golle takımını sırtladı.

04 Eylül 2022, Pazar 10:34 Son Güncelleme:
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Napoli'de Kim Min Jae fırtınası! Fenerbahçe sonrası...

Kim Min Jae Napoli'nin 2. haftada Monza'yı 4-0 yendiği maçta takımının son golünü atmıştı. Lazio ile oynanan zorlu maçta bir kez daha sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2-1 kazanılan maçta takımının ilk golünü kaydetti.

Napoli lider

Napoli 5 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle Serie A'da lider durumda bulunuyor.



Bir gol atmıştı!

26 yaşındaki stoper geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkmış ve 1 gol atma başarısı göstermişti. Yıldız futbolcu geçen sezon tek golünü Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Konyaspor ağlarına göndermişti. 


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18 milyon Euro'ya gitti

Kim Min Jae sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu. Fenerbahçe bir sezon önce Güney Koreli stoper için Bejing Guoan takımına 3 milyon Euro bonservis ödemişti.

1.90 boyundaki stoperin Napoli ile 2 yıl opsiyonlu 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


https://www.instagram.com/p/CiFD2tFIfDI/


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