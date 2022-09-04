Kim Min Jae Napoli'nin 2. haftada Monza'yı 4-0 yendiği maçta takımının son golünü atmıştı. Lazio ile oynanan zorlu maçta bir kez daha sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2-1 kazanılan maçta takımının ilk golünü kaydetti.

Napoli lider

Napoli 5 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle Serie A'da lider durumda bulunuyor.









Bir gol atmıştı!

26 yaşındaki stoper geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkmış ve 1 gol atma başarısı göstermişti. Yıldız futbolcu geçen sezon tek golünü Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Konyaspor ağlarına göndermişti.









18 milyon Euro'ya gitti

Kim Min Jae sezon başında 18 milyon Euro karşılığında Napoli'nin yolunu tutmuştu. Fenerbahçe bir sezon önce Güney Koreli stoper için Bejing Guoan takımına 3 milyon Euro bonservis ödemişti.

1.90 boyundaki stoperin Napoli ile 2 yıl opsiyonlu 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







