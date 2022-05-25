Napoli'de Kalidou Koulibaly'nin takımdan ayrılması gündemde. Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek yıldız oyuncuya yeni sözleşme önermeye hazırlanan İtalyan ekibi, opsiyonlarını da hazırlamış durumda. Napoli'nin yerine düşündüğü isimler arasında Fenerbahçeli Min-jae Kim ve Attila Szalai yer alıyor.

İtalyan basınından Le Bombe di Vlad'ın haberine göre Napoli'nin Koulibaly'nin ayrılma ihtimaline ilişkin üç kişilik bir alternatif listesi yer alıyor. Bu üç isimden biri Fiorentina'dan Nikola Milenkovic iken diğer ikisi ise Fenerbahçe 'nin savunmacıları Min-jae Kim ve Attila Szalai...

Belirlenen üç ismin sol stoperde oynayabilecek durumda ve başkan De Laurentiis'in yeni transfer politikasına yaş, yeterlilik gibi alanlarda uygun oldukları belirtiliyor.

Napoli'nin bu isimler için hamle yapmasının Kalidou Koulibaly'nin durumuyla alakalı olduğu ifade edilmekte. Yıldız stoper, sözleşmesini uzatmazsa Napoli'nin Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.