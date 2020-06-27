Napoli'nin savunmadaki yıldızı Kalidou Koulibaly, son yıllarda sıkça alışılan şekilde yine bir transfer döneminin en gözde isimlerinin başında geliyor. Bu yaz takımdan ayrılmak isteyen oyuncunun seçimini de yaptığı belirtilmekte.

The Times'a göre Koulibaly, Manchester City forması giymek istiyor ki Pep Guardiola, bu yaz en az bir stoper takviyesi yapmayı planlarken Koulibaly'nin ismi öncelikli hedef olarak belirlenmişti.

Guardiola, takımının Chelsea karşısında gösterdiği performanstan dolayı bu transfer adına daha çabuk harekete geçebilir şeklinde aktarılıyor.