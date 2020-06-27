Napoli'de Kalidou Koulibaly seçimini yaptı

Son yıllarda her transfer döneminin gözde isimlerinden olan Napoli'nin yıldız savunmacısı Kalidou Koulibaly'nin Manchester City forması giymek istediği belirtildi.

27 Haziran 2020, Cumartesi 13:50 Son Güncelleme:
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Napoli'de Kalidou Koulibaly seçimini yaptı

Napoli'nin savunmadaki yıldızı Kalidou Koulibaly, son yıllarda sıkça alışılan şekilde yine bir transfer döneminin en gözde isimlerinin başında geliyor. Bu yaz takımdan ayrılmak isteyen oyuncunun seçimini de yaptığı belirtilmekte. 

The Times'a göre Koulibaly, Manchester City forması giymek istiyor ki Pep Guardiola, bu yaz en az bir stoper takviyesi yapmayı planlarken Koulibaly'nin ismi öncelikli hedef olarak belirlenmişti. 

Guardiola, takımının Chelsea karşısında gösterdiği performanstan dolayı bu transfer adına daha çabuk harekete geçebilir şeklinde aktarılıyor.  

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