Napoli, İtalya Serie A'ya 3'te 3 ile başlayarak dikkatleri çekmiş durumda. Luciano Spalletti yönetiminde değişim gösteren Napoli'de eski Fenerbahçeli Eljif Elmas da artan rolüyle önemli bir konuma geldi.

Geçen yıl Gattuso yönetimindeki Napoli'de forma şansı bulmakta zorlanan Eljif Elmas, Luciano Spalletti'nin şu ana kadar en önemli kozları arasında yer alıyor. Bu sezon henüz yenilgi almayan Napoli'nin 4 maçında da forma giyen Elmas, 1 de gol atmayı başardı.

Area Napoli'nin haberinde hakkında övgüyle bahsedilen Eljif Elmas'ın savunma ve hücum hattı arasındaki bağlantıyı çok iyi şekilde sağladığı aktarılmakta. Napoli Başkanı De Laurentiis'in 16 milyon Euro artı 2.5 milyon Euro bonuslar karşılığında transfer ettiği Elmas'ın kaydettiği gelişime dikkat çekilmekte.