Daily Mail'in haberine göre West Ham, 2018'de Lazio'dan transfer ederken 42 milyon sterlin ödeyerek bonservis anlamında kulüp rekorunu kırdığı Brezilyalı yıldızı Felipe Anderson ile yollarını ayırabilir.

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Jose Callejon'un yaz aylarında takımdan ayrılması sonrası onun boşluğunu Felipe Anderson ile doldurmak istiyor.

West Ham United'ın menajeri David Moyes da Felipe Anderson'un pozisyonunda sahip oldukları opsiyonlardan kaynaklı oyuncunun satışına onay vermiş durumda.