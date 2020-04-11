Napoli, West Ham'dan Felipe Anderson'un peşinde

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Callejon'un ayrılığı sonrası oluşabilecek boşluğu West Ham forması giyen Felipe Anderson'u transfer ederek doldurmak istiyor.

11 Nisan 2020, Cumartesi 11:38 Son Güncelleme:
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Napoli, West Ham'dan Felipe Anderson'un peşinde

Daily Mail'in haberine göre West Ham, 2018'de Lazio'dan transfer ederken 42 milyon sterlin ödeyerek bonservis anlamında kulüp rekorunu kırdığı Brezilyalı yıldızı Felipe Anderson ile yollarını ayırabilir. 

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli, Jose Callejon'un yaz aylarında takımdan ayrılması sonrası onun boşluğunu Felipe Anderson ile doldurmak istiyor. 

West Ham United'ın menajeri David Moyes da Felipe Anderson'un pozisyonunda sahip oldukları opsiyonlardan kaynaklı oyuncunun satışına onay vermiş durumda. 

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