Premier Lig ekiplerinden Chelsea başta olmak üzere Avrupa ekipleri, Napoli'den Kalidou Koulibaly için devrede. İtalyan temsilcisi artık Senegalli oyuncunun ayrılığına hazırlanırken, alternatifini de Fenerbahçe 'de bulmuş, Kim Min Jae'yi listesine almıştı.

Güney Koreli futbolcu için Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Kim, Napoli seviyesinde bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi savunmasına uygun" dedi.

İtalyan hocanın onayından geçen 25 yaşındaki futbolcu için Çizme basınında yer alan haberlerde sözleşmesinde 20 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu hatırlatılıyor.





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