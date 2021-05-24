Napoli teknik direktörlük için Sergio Conceiçao ile anlaştı

İtalya Serie A'nın son haftasındaki Verona beraberliği sonrası Gennaro Gattuso ile geçtiğimiz gün yollarını ayıran Napoli, yeni teknik direktörünü buldu.

Corriere dello Sport'un haberine göre mavi beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao ile anlaşmaya vardi. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde 46 yaşındaki teknik adamın basına tanıtılacağı belirtildi.

Kariyerinde bir ilk

Antrenörlük kariyerine 2010 yılında başlayan ve son olarak ülkesinin takımlarından Porto'nun başında yer alan Portekizli teknik direktör, kariyerinde ilk kez bir İtalyan ekibini çalıştıracak. Sergio Conceição, futbolculuk kariyerinde ise Lazio, Parma ve Inter gibi İtalyan takımlarının kadrosunda bulunmuştu.