Diego Armando Maradona ile ismi özdeşleşen İtalya'nın Napoli takımı, tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birisini içerisinde bulunduğumuz 2022-23'te gerçekleştirdi. Serie A'da namağlup lider durumda bulunan mavi-beyazlılar, Avrupa kupalarında da fırtına gibi esiyor.





Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Liverpool ve Rangers galibiyetlerinin ardından, iki maç üst üste karşı karşıya geldikleri Ajax'a da bu maçlarda toplamda 10 gol attılar. Dörtte dört yaparak Devler Ligi'ne de damga vuran Güney İtalya ekibi sadece kendi ülkesinde değil; kıta çapında büyük bir başarıya imzasını attı.

Teknik direktör Luciano Spalletti yönetimindeki ekibin bu başarısında, sezon başında Fenerbahçe 'den gelen Kim Min Jae'nin de önemli bir katkısı oldu. 25 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusu ligde 9, Avrupa'da 4 maça çıktı, 2 de gole imza attı.

Min Jae'nin başarısı da takımıyla sınırlı kalmadı, Serie A'da ayın oyuncusu seçilmesiyle ülke sathına yayıldı.

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ÖNE ÇIKAMADI

Napoli'ye Fenerbahçe'den giden bir diğer isimse Kim Min Jae gibi ön plana çıkamadı. Sarı-lacivertliler ile yolu üç yıl önce ayrılan ve geçtiğimiz yıllarda İtalyan ekibinde başarıyla top koşturan Eljif Elmas, bu sezona ise öncekiler kadar hızlı bir giriş yapamadı.

Kuzey Makedonyalı futbolcu bu sezon 9'u lig, 4'ü Avrupa olmak üzere 13 maçta görev alsa da, bu karşılaşmaların yalnızca 2'sinde ilk 11'de forma giydi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMINA TEPKİLERİ

Transfermarkt verilerine göre tahmini bonservis değeri 24 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu durumdan duyduğu hoşnutsuzluğu sosyal medya paylaşımıyla ortaya koydu.

Çizme'den Virgilio'nun haberinde, Eljif Elmas'ın Instagram hesabından gerçekleştirdiği paylaşım ve taraftarların bu paylaşıma olan reaksiyonlarına dikkat çekildi.

'İLK AŞKIM YEDEK KULÜBESİ'

Instagram Story'de saha kenarındaki fotoğrafı eşliğinde 'Benim ilk aşkım (yedek kulübesi)' diye yazan oyuncunun, ironik bir şekilde yedek kalmasına tepki gösterdiği vurgulandı.

Futbolcunun bu paylaşımına bazı Napoli taraftarlarının gösterdikleri tepkiler ise şöyle yansıtıldı: "Mertens, Insigne gibi simge isimlere elveda demişiz, Eljif Elmas'ın takımdan ayrılması bir sorun teşkil etmez",





GEÇEN SEZONUN EN GÖZDE İSMİYDİ

Napoli kariyeri boyunca gök-mavililerin formasını 139 maçta giyen Eljif Elmas, 12 gol atarken 8 de asiste imza attı. Napoli'de geçen sezon 37'si lig olmak üzere toplam 46 karşılaşmada forma giyen Makedon futbolcu, Spalletti'nin en çok görev verdiği futbolcular arasındaydı. (Skorer)