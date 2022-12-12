İtalya Serie A'da Dünya Kupası arasına 8 puan farkla lider giren Napoli'nin Türkiye ile yakın ilişkileri sürüyor. İtalyan devi, transferde de geçmiş başarılı deneyimlerin etkisiyle Süper Lig 'e yönelmiş durumda.

Kamp için adres Antalya

Napoli, Dünya Kupası arası sonrası için de hazırlıklarını Türkiye'de sürdürüyor.

Antalya'da çalışmalar yapan İtalyan ekibi, burada Antalyaspor ve Crystal Palace ile de hazırlık maçları oynadı. Antalyaspor'u 3-2 ile geçen Napoli, dün de Crystal Palace'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Eljif Elmas ile başlamıştı

Napoli, Türkiye'den ilk büyük hamlesini Fenerbahçe 'nin o dönemdeki genç yeteneği Eljif Elmas'ı kadrosuna katarak gerçekleştirmişti. Rabotnicki döneminde daha Avrupa devlerinin listesine giren Elmas, Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından 16.2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Napoli'ye transfer olmuştu.

Kim Min-jae ile devam etti

İtalyan ekibi, şu ana kadar en kazançlı hamlesini ise yaz aylarında yapmış gözüküyor. Fenerbahçe'den 18.05 milyon Euro'ya transfer edilen Kim Min-jae, takımın şu ana kadar elde ettiği sezon başarısında büyük pay sahibi oldu. Avrupa'nın devleri, Kim Min-jae'yi İtalyan ekibinden almak adına hamle hazırlıkları yaparken Napoli'nin Türkiye'deki alternatif çalışmaları da sürüyor.

Fenerbahçe'den 3 isim gündemdeydi

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, özellikle Kim Min-jae transferinin yarattığı olumlu algıyla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimleri adına çalışmalar yürütüyor. Sezon başından bu yana İtalyan ekibinin Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Arda Güler ile ilgilendiği belirtilmişti.

Di Lorenzo'ya alternatif arıyor

Giuntoli, yıldız sağ bekleri Giovanni Di Lorenzo için bir alternatif arayışında... 29 yaşındaki Di Lorenzo'ya bir alternatif yaratmak isteyen Napoli, bu noktada Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor olsa da yeni bir hedef daha belirlenmiş durumda.

Devreye girildi!

Calcio Napoli 24'ün özel haberine göre son saatlerde İtalyan ekibi, sağ bek için yeni bir ismin transferini gündeme taşıdı. İtalyan sitesinin edindiği bilgi doğrultusundaki özel haberine göre Napoli, Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel'i kadrosuna katmak istiyor.

Osimhen faktörü

Napoli kadrosunun şu andaki en değerli ismi olarak görülebilecek Victor Osimhen, Bright Osayi-Samuel transferinde önemli rol oynuyor. İngiliz pasaportu da olan Osayi-Samuel, geçtiğimiz günlerde Nijerya Milli Takımı formasıyla ilk maçına çıkmıştı ve Nijeryalı Osimhen ile yakın bir dostluğu olduğu belirtiliyor.

450 bin Pound'a gelmişti

Bright Osayi-Samuel, 2020-21 sezonunun devre arasında kendi isteğinin de etken olmasıyla QPR'dan 450 bin Pound karşılığında transfer edilmişti ki İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. İngiltere'de daha ofansif bir rol alan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de evrildiği daha defansif rolde son derece başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri çekti. Milli takım düzeyine çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 17 Kasım'da da Nijerya ile ilk maçını oynadı.