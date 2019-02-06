Napoli Marek Hamsik transferinin gerçekleşmediğini duyurdu

Napoli'de forma giyen 31 yaşındaki Marek Hamsik, Çin'in Dalian Yifang ekibiyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Son yıllarda adı sürekli Çin ekipleriyle anılan ancak kararını takımda kalmaktan yana kullanan oyuncu son gelen teklifi geri çeviremedi.

Ancak bu transfer yine gerçekleşmedi ve İtalyan Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre Marek Hamsik’in Çin’e transferini askıya aldığını açıkladı.

Kulüp, Çin tarafıyla ilk fazla anlaşılan şartlar uyulmadığını ve problem çıktığını belirtti.