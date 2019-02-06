  • Haberler
  • İtalya
  • Napoli Marek Hamsik transferinin gerçekleşmediğini duyurdu

Napoli Marek Hamsik transferinin gerçekleşmediğini duyurdu

Napoli, Marek Hamsik’in Çin’e transferini askıya aldığını açıkladı. Kulüp, Çin tarafıyla ilk fazla anlaşılan şartlar uyulmadığını ve problem çıktığını belirtti.

06 Şubat 2019, Çarşamba 21:24
- A +
Napoli Marek Hamsik transferinin gerçekleşmediğini duyurdu

Napoli'de forma giyen 31 yaşındaki Marek Hamsik, Çin'in Dalian Yifang ekibiyle 3 yıllık anlaşmaya vardı. Son yıllarda adı sürekli Çin ekipleriyle anılan ancak kararını takımda kalmaktan yana kullanan oyuncu son gelen teklifi geri çeviremedi.

Ancak bu transfer yine gerçekleşmedi ve İtalyan Kulübü'nün yaptığı açıklamaya göre Marek Hamsik’in Çin’e transferini askıya aldığını açıkladı.

Kulüp, Çin tarafıyla ilk fazla anlaşılan şartlar uyulmadığını ve problem çıktığını belirtti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.