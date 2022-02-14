30 yaşındaki Insigne, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve MLS ekiplerinden Toronto forması giyecek.

İtalya basını, Luciano Spalletti'nin Insigne'nin yerine Barcelona'nın Hollandalı oyuncu Memphis Depay'ı düşündüğü bildirildi. Yer alan haberde iki kulübün bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varmalarının sözde bir sorun olmayacağı, ancak Hollandalı futbolcunun Barcelona tarafındaki maaşlarının sorun olabileceği belirtiliyor.

Depay bu sezon şu ana kadar 16 La Liga maçına çıktı ve 8 gol attı. İlk sezonunda çeşitli sakatlık sorunlarının yanı sıra Pierre-Emerick Aubameyang ve Ferran Torres'in ara transfer döneminde takıma katılması alacağı sürenin kısalacağı anlamına geliyor.







