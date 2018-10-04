Napoli - Liverpool maç sonucu: 1-0

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda ilk maçta sürpriz bir şekilde Kızılyıldız ile berabere kalan Napoli, evinde İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk etti.

İngiliz ekibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Ancelotti'nin ekibi, 90. dakikada İnsigne'nin ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından 4 puana yükselen Napoli, liderlik koltuğuna oturdu. İlk maçta Paris Saint Germain'i 3-2 mağlup eden Liverpool ise 3 puan ile ikinci sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Paris Saint Germain, Kızılyıldız'ı Neymar (3), Cavani, Di Maria ve Mbappe'nin attığı gollerle 6-1 mağlup etti. Kızılyıldız'ın tek golü ise bir dönem Trabzonspor forması da giyen Marko Marin'den geldi.