Napoli Koulibaly için servet istiyor

Her transfer döneminde adı Premier Lig ekipleri ile anılan Napoli'nin başarılı savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Özellikle Liverpool ve Manchester United ile adı anılan Koulibaly için Napoli yönetiminin 90 milyon Pound'un altındaki teklifleri kabul etmeyeceği öne sürüldü.

Ayrıca Napoli'nin Senegalli savunma oyuncusunun olası ayrılığına karşı oyuncunun yerine ilk adayının ise Barcelona'nın Fransız savunmacısı Samuel Umtiti olduğu belirtildi.

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