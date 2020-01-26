Napoli - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A'da 21. hafta maçında lider Juventus deplasmanda Gattuso'nun çalıştırdığı Napoli ile karşı karşıya gelecek. Lig'de oynadığı 5 maçı da kazanan Juventus Inter'in puan kaybettiği haftada puan farkını açmak istiyor. Son 3 maçını da kaybeden Napoli ise bu şansızlığının kırmanın peşinde. Peki, Napoli - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

26 Ocak 2020, Pazar 16:53 Son Güncelleme:
- A +
Napoli - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Merih Demiral'ın takımı Juventus İtalya Serie A'da 21. hafta maçında deplasmanda Napoli ile 3 puan mücadelesi verecek. Lig'de oynadığı 5 maçı da kazanan Juventus Inter'in puan kaybettiği haftada puan farkını açmak istiyor. Son 3 maçını da kaybeden Napoli ise bu şansızlığının kırmanın peşinde.

Napoli - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

San Paola'da oynanacak ve bu akşam 22:45'de oynanacak mücadele beIN SPORTS HD3'ten canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

JUVENTUS'A DEPLASMANDA MUHTEŞEM ORAN!

Napoli - Juventus muhtemel 11'ler...

Napoli: Ospina, Hysaj, Manolas, Lorenzo, Rui, Ruiz, Demme, Zielinski, Insigne, Callejon, Milik

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Ramsey, Higuain, Ronaldo

Ev sahibi takımda Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Mertens, Meret ve Allan oynamayacak. Konuk ekip Juventus da ise Chiellini, Khedira, De Sciglio, Merih Demiral ve Danilo oynamayacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...