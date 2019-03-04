Napoli-Juventus maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Napoli San Paolo Stadyumu'nda Juventus'u ağırladı.

Maça hızlı başlayan taraf Juventus oldu. Mücadelenin 25. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Napoli kalecisi Meret, Cristiano Ronaldo'yu ceza sahası dışında düşürdü ve kırmızı kart gördü. Kaleye geçen Ospina ise, frikikte Pjanic'e engel olamadı ve Juventus öne geçti.

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından yıldızlar topluluğu kaleye gitmekte zorlanmadı. 39. dakikada Emre Can skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Bu aynı zamanda da ilk yarının sonucunu belirleyen gol oldu.

Maçın 2. yarısında daha agresf bir Napoli sahadaydı. 47. dakikada 2. sarı karttan Pjanic'in kırmızı kart görmesi ile sahadaki şartlar eşitlenmiş oldu. İki takım da o dakika itibari ile 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

61'de Jose Callejon farkı bire indiren golü kaydederek ev sahibi ekibin umutlarını yeşertti. Juventus özellikle 2. yarıda orta sahada oldukça kötü bir performans sergiledi.

VAR incelemesi sonucunda Napoli 83. dakikada penaltı kazandı. İtalyan yıldız Insigne penaltıyı direğe nişanladı ve böylelikle Napoli beraberlik şansını kullanamadı.

Napoli son dakikalarda Juventus kalesini her ne kadar ablukaya da alsa savunmayı geçemedi ve sahadan 2-1'Lik yenilgi ile ayrıldı.

Alınan bu sonuçla Juventus puanını 72'ye yükseltti. En yakın rakibi Napoli ise bu maçın ardından 56 puanda kaldı. Ronaldo ve arkadaşları şampiyonluk yolunda önemli bir virajı atlatmış oldu.