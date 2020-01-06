Napoli ile İnter İtalya Serie A'da günün en önemli maçında üç puan mücadelesi veriyor. Napoli saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini mağlup etmek istiyor. Juventus ile birlikte liderlik mücadelesi veren İnter ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin peşinde. San Paolo'da oynanan mücadele TSİ saat 22:45'te başladı. Kritik mücadele beIN SPORTS HD 3'ten naklen ekranlara geliyor.

Napoli - İnter ilk 11'ler...

Napoli: Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne

İnter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Biraghi, Lukaku, Lautaro Martinez



