Napoli - İnter maçı canlı izle (Napoli - İnter beinsports canlı yayın)
İtalya Serie A'da günün en önemli maçında Napoli ile İnter kozlarını paylaşıyor. Gennaro Gattuso yönetiminde geçen hafta Sossuolo'yu mağlup eden Napoli İnter'i de yenerek çıkış yakalamak istiyor. İnter ise zirveden düşmememek için galibiyet arıyor. Napoli - İnter maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Napoli ile İnter İtalya Serie A'da günün en önemli maçında üç puan mücadelesi veriyor. Napoli saha ve seyirci avantajını kullanarak rakibini mağlup etmek istiyor. Juventus ile birlikte liderlik mücadelesi veren İnter ise deplasmanda rakibini mağlup etmenin peşinde. San Paolo'da oynanan mücadele TSİ saat 22:45'te başladı. Kritik mücadele beIN SPORTS HD 3'ten naklen ekranlara geliyor.
NAPOLİ - İNTER MAÇINDA SÜRPRİZ ORANLAR! TIKLA, HEMEN OYNA!
Napoli - İnter ilk 11'ler...
Napoli: Meret, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne
İnter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Biraghi, Lukaku, Lautaro Martinez