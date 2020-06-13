Napoli - Inter (CANLI İZLE)
İtalya Kupası Yarı Final rövanş maçında Napoli, Inter'i konuk ediyor. Gennaro Gattuso yönetiminde, ilk maçta rakibini 1-0 mağlup ederek avantajı eline alan Napoli, Antonio Conte önderliğindeki Inter'i rövanş maçında da avlamak istiyor. Inter ise güçlü rakibi karşısında zoru başarmanın peşinde. TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelen dev maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
İtalya Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Milan'ı kupanın dışına iten Juventus, finaldeki rakibini bekliyor. Napoli, ilk maçta deplasmanda avladığı Inter, evinde de mağlup edip adını son 2'ye yazdırmayı hedefliyor. Inter ise güçlü rakibini yıkmanın peşinde.
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İki takım arasında oynanan lig mücadelesi ise Inter'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.
San Paolo'da oynanan 90 dakikayı Gianluca Rocchi yönetiyor. TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelen mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Napoli - Inter ilk 11'ler:
Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Eljif, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne
Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Candreva, Brozovic, Barella, Young, Eriksen, Lukaku, Lautaro Martinez