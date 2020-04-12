Napoli ile Mertens arasındaki ipler kopuyor

Napoli'nin 32 yaşındaki başarılı oyuncusu Dries Mertens'in kontratı sezon sonunda bitiyor.

İtalyan ekibi ile Belçikalı oyuncu arasındaki kontrat görüşmeleri olumlu bir sonuca varacakken corona virüs krizi, bu görüşmeleri durdurmuşa benziyor.

Napoli ile yıllık 4.5 milyon euro ücret ve 2 milyon euro da imza parası üzerinden anlaşmaya varan Mertens, takımın salgın sürecindeki tavrından rahatsız olmuş durumda.

İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Mertens, kulüp tarafından bu dönemde uygulanacak bir ücret kesintisinin yardım amaçlı kullanılmasını onaylarken Napoli ise bu tavrı pek desteklemiyor. Ayrıca Mertens, yaşanan salgın krizi nedeniyle birçok çalışanın işten çıkarılmasına da net şekilde karşı çıkıyor.