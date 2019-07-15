Napoli, Eljif Elmas için taksit istedi

Napoli; Eljif Elmas için F.Bahçe'ye yapacağı bonuslarla 18 milyon Euro'yu bulan ödemeyi üç takside bölmek istiyor.

15 Temmuz 2019, Pazartesi 08:51
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Napoli, Eljif Elmas için taksit istedi

Genç yıldızı Eljif Elmas'ı İtalyan ekibi Napoli'ye satan Fenerbahçe gelecek parayı bekliyor. İtalyan ekibi, bonuslarla birlikte 18 milyon Euro'yu bulacak ücret için bir ödeme planı çıkardı. İki gün içinde 5 yıllık kontrat imzalayacak olan 19 yaşındaki Makedon futbolcunun bonservis ücretini İtalya ekibi, 3 yıl vade ile ödemek istediğini bildirdi. Eljif ise Napoli'de yılda 1 milyon Euro ücret kazanacak.

Rekor kıracak

Eljif Elmas, Fenerbahçe'ye rekorla veda edecek. Sarı-lacivertli kulübe en çok bonservis kazandıran oyuncu unvanı, 16 milyon Euro ile Al-Ahli'ye giden Moussa Sow'a aitti. Makedon yıldız ayrıca 23 milyon Euro'ya Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un ardından Süper Lig'den en yüksek ücretle ayrılan futbolcu da olacak.

(Sabah)

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