Serie A'da şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan Napoli, La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi turu son 16 ilk maçında konuk edecek.

Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı altı sezonun üçünde eleme turlarına kalan Napoli, bugüne kadar çeyrek finale yükselemedi. Evinde dünya devini yıkmak isteyen Napoli, İspanya deplasmanına avantajlı bir skorla gitmek istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 12 sezonun tamamında son 16 turunu geçmeyi başaran Barcelona ise ilk maçtan avantajı cebine koymanın hesaplarını yapıyor.

Ev sahibinde Koulibaly, konuk ekipte Roberto, Dembele, Jordi Alba ve Luis Suarez sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına Napoli karşısında çıkacak.

Napoli - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

San Paolo'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00’te başlayacak. Alman hakem Felix Brych'in düdük çalacağı 90 dakika beIN Sports 1’den canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Napoli - Barcelona ilk 11'ler:

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Griezmann

İtalya koranavirüsüyle çalkalanıyor

İtalya'da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 230'u buldu. Ülkelerin seyahat uyarısı yapmaya başladığı İtalya'da, tam bir kaos ve panik havası esiyor.

İtalya, koronavirüsün en yaygın olduğu Çin ve Güney Kore'nin ardından dünyada üçüncü, Avrupa'da ise ilk ülke konumunda. Ülkede, ilk vakanın tespit edildiği geçen cuma gününden bu yana ölen 62 ile 88 yaşları arasındaki 7 kişiden 2'sinin onkoloji birinin de diyaliz hastası olduğu belirtildi. Ülkenin finans, moda ve ticaret merkezi Milano'nun merkezi Lombardiya ile Venedik'i içine alan Veneto virüsten en çok etkilenen bölgeler oldu.



