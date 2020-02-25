Napoli-Barcelona maç sonucu: 1-1

İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan Napoli, La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Barcelona'yı Şampiyonlar Ligi turu son 16 ilk maçında San Paolo'da konuk etti.

Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı altı sezonun üçünde eleme turlarına kalan Napoli, bugüne kadar çeyrek finale yükselemedi. Evinde dünya devini yıkmak isteyen Napoli, İspanya deplasmanına avantajlı bir skorla gitmek istemişti. Ancak mücadelede öne geçmesine rağmen Gattuso'nun öğrencileri Barcelona'nın özellikle 2. yarıdaki baskılı oyununa direnemedi ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak ev sahibi avantajını yitirmiş oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 12 sezonun tamamında son 16 turunu geçmeyi başaran Barcelona ise ilk maçtan avantajı cebine koymayı başardı. Sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Katalan ekibi 13 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Napoli'de tek golü atan isim 30. dakikada Mertens oldu. Barcelona ise bu gole 57. dakikada karşılık verebildi. Fransız yıldız Griezmann sahneye çıkarak takımına avantajı getiren golü kaydetti.

Katalan ekibinde maç içerisinde kırmızı kart gören isim Arturo Vidal oldu. Maçta dakikalar 89'u gösterdiğinde Barcelona'da Vidal aynı dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla oyuna dışına gönderildi. Şilili futbolcu ilk önce yaptığı faul, ardından da Rui ile sıcak teması nedeniyle iki sarı kart gördü ve oyunu sinirli şekilde terk etti.

Oyunu son dakikalarda 10 kişi tamamlamasına rağmen Barcelona sahadan avantajlı skoru almayı bildi. Napoli ise 2. yarıda rakibine karşı istediği baskı yapamayınca tur ümidini 2. maça bırakmak zorunda kaldı.



