Bir tarafta son 7 maçından 6 galibiyet çıkartan Napoli, diğer tarafta Messi önderliğinde yeniden La Liga'nın zirvesine yerleşen Barcelona... Bu heyecan dolu Şampiyonlar Ligi mücadelesine her zaman olduğu gibi Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceksiniz. Üstelik tüm kayıplarınıza %3’e varan iade sadece Misli.com’da!

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Napoli’de Llorente’nin durumu maç saatinde netlik kazanacak İspanyol forvet yüksek ateşle mücadele ediyor. Koulibaly, Malcuit ve Younes ise sakat olan isimler. Son 7 resmi maçlarından 6 galibiyet çıkartıp biraz olsun feraHladılar. Son olarak Brescia deplasmanında devreye 1-0 geride girip maç sonunda 3 puanla ayrılan taraf oldular.

Barcelona'da ise Jordi Alba deplasman kafilesine alınmadı. Sol bekte Junior Firpo görev yapacak. Luis Suarez ve Dembele sakat, yeni transfer Braithwaite kadroda... Orta sahanın önemli ismi Busquets ceza sınırında, geçtiğimiz hafta sonu Eibar'ı 5-0 geçip La Liga'nın zirvesine oturdular. Lionel Messi 4 golle maça damga vuran isim oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarının heyecanı devam ediyor! Siz de TEK MAÇ ve CANLI İDDAA seçenekleriyle bu nefesleri kesecek mücadeleye bahis yapıp Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olabilirsiniz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Napoli, Şampiyonlar Ligi'ne 6 defa katıldı, 3'ünde eleme turlarını gördü, hiç çeyrek finale çıkamadı!

- Napoli son 7 Şampiyonlar Ligi maçında yenilgi yüzü görmedi. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

- Barcelona, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son 8 deplasman maçında sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. (2 beraberlik - 5 mağlubiyet)

- Bu sezonun başında iki takım iki hazırlık maçı yaptı, ikisini de Barcelona kazandı.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih, Barcelona galibiyeti!

Üyelerin yaklaşık %31'i, İspanyol devinin İtalya'dan zaferle döneceğini düşünüyor.

%24'lük kesim de "KG VAR" tercihine yönelmiş durumda...

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR'ÜN TERCİHİ...

Napoli ve Barcelona, kulüp tarihlerinde ilk kez bir resmi mücadelede karşı karşıya gelecek. İtalyan temsilcisi geçtiğimiz cuma gecesi Brescia deplasmanında rakibin zaaflarını iyi değerlendirdi. Allan'ın yokluğunda Gattuso'nun Demme tercihi oturmuş gibi görünüyor. Ayrıca Insigne ve Mertens’in takım üzerindeki olumlu etkisi, zor süreçte takımın ayakta kalmasını sağlıyor.

Barcelona ise yeni hocasıyla ilk şampiyonlar ligi deneyimini yaşayacak. Eibar karşısında Messi’nin 4 gollü katkısı maça damgasını vurdu.

Napoli çalkantılı dönemi atlattı fakat oyun içinde taktiksel eksiklikler var. Barcelona, rakibinden üstün bir performans ve kaliteye sahip. İspanyol ekibinin uzun zaman sonra İtalya deplasmanında kazanarak ikinci maç öncesi avantajı eline almasını bekliyorum.

"MS2" öneriyorum...