Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık’ta tek kadınlarda dünya 4 numarası Naomi Osaka ile tek erkeklerde 16 numaralı seri başı Milos Raonic çeyrek finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. günü sabah seansı, tek erkekler ve kadınlarda 4. tur mücadeleleriyle devam etti.

ABD Açık’ın son şampiyonu Japon Naomi Osaka, 13 numaralı seri başı Letonyalı Anastasija Sevastova’yı 4-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 2-1 yenerek Avustralya Açık’ta ilk kez çeyrek finale çıktı.

Kadınlarda 17 numaralı seri başı ABD’li Madison Keys’i 6-2, 1-6 ve 6-1’lik setlerle 2-1 mağlup eden 6 numaralı seri başı Ukraynalı Elina Svitolina, çeyrek finalde Osaka’nın rakibi oldu.

Turnuvaya 7 numaralı seri başı olarak katılan Çek Karolina Pliskova, 18 numaralı seri başı İspanyol Garbine Muguruza karşısında 6-3, 6-1 sonuçlanan setlerle 2-0 galip geldi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Tek erkeklerde ise Kanadalı Milos Raonic, 4 numaralı seri başı Alman Alexander Zverev’i 6-1, 6-1 ve 7-6’lık setlerle 3-0 mağlup ederek son 8 arasına kaldı.

AA