Son Amerika Açık'ta Serena Williams'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan, sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ta da cumartesi günü finalde Petra Kvitova ile kozlarını paylaşacak olan Naomi Osaka için hazırlanan reklam tepki çekti.

21 yaşındaki Japon tenisçinin sponsorlarından olan Nissin isimli gıda firması, yayınladığı reklamda Osaka'yı beyaz tenli ve Avrupalı gibi gösterdi.

Bu durum, sosyal medyada büyük eleştirilere neden olurken Nissin şirketi, gelen ırkçılık suçlamaları üzerine reklamı yayından kaldırmak durumunda kaldı.

Şirketin basın sözcüsü Daisuke Okabayashi ise oyuncuyu beyaz tenli göstermek gibi bir niyetleri olmadığını söyleyerek kendilerini savundu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler