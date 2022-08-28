Nantes - Toulouse maç sonucu: 3-1

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Nantes, Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau'da Toulouse'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında etkili olan taraf deplasman ekibi oldu ve 15. dakikada Aboukhlal'in golüyle öne geçen taraf oldu.





Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Ev sahibi Nantes peki bir varlık gösteremedi.

Mücadelenin 2. yarısında ise oyun tamamen değişti. Nantes'da Coco'nun yerine oyuna giren Mostafa Mohamed oynadığı futbolla hem teknik heyeti hem de taraftarlarını mest etti.

Sezon başında Galatasaray 'dan kiralık olarak Mısırlı futbolcuyu kadrosuna katan Nantes, Mostafa Mohamed'den büyük beklentileri olduğu için transfer ettiklerini açıklamıştı.

24 yaşındaki futbolcu kalitesini Toulouse maçıyla gösterdi ve oyuna girdikten sonra 1 gol ve 1 asist yaparak takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında başrol oynadı.

Nantes sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken, ev sahibinin gollerini 50. dakikada Guessand, 55. dakikada Mostafa Mohamed ve 61'de Simon kaydetti.





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Çok fazla eleştirilmişti

Sezona PSG'ye karşı 4-0'lık Süper Kupa mağlubiyetiyle başlayan Nantes'ta Ligue 1'de durum hiç iyiye gitmedi. 3 haftası geride kalan Fransa Ligi'nde henüz 3 puanla tanışamayan Nantes, 2 beraberlik 1 de yenilgi almıştı. Ligin 3. haftasında Marsilya'ya konuk olan Fransız temsilcisinde Mostafa Mohamed sonradan oyuna girerek 1 asist yapsa da eleştirilerin odağında yer almıştı.





Mostafa Mohamed her ne kadar "Hazırım" demesine rağmen teknik direktör Antoine Kombouare tarafından forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Fransız basını da Mısırlı yıldızın performansını eleştiriyor. Yıldız oyuncunun gösterdiği performans Nantes taraftarları tarafından da forum sitelerinde, "Büyük pişmanlık!" sözleriyle tepki çekmişti.

Mostafa Mohamed, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 41 resmî maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabilmişti.





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