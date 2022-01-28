Nantes - Stade Brest 29 maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligue 1'de 2 hafta puan kaybı yaşayan Nantes son hafta evinde oynadığı Lorient'i 4-2 yenerek kupa öncesi moral depoladı.

İç sahada gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Nantes ev sahibi olduğu 11 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. Bu seride 18 gol atma başarısı gösteren ev sahibi takım kalesinde 12 gol görürken evinde oynadığı son 2 kupa maçında kalesini gole kapattı.

Ligde 4 maçlık galibiyet hasretini güçlü Lille karşısında son veren Brest maçın büyük bölümünde etkili bir oyun ortaya koydu. Oynadığı son 5 deplasman maçında sadece Paris Saint-Germain'e mağlup olan Brest, bu seride 2 galibiyet 2 beraberlik almayı başardı.

İki ekip içinde büyük önem taşıyan kupa maçın ev sahibi takım galibiyete takın taraf.



