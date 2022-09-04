Nantes - PSG maç sonucu: 0-3

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ligin favorisi PSG, Nantes'a konuk oldu.

Ev sahibi Nantes'ta Fabio'nun Vitinha'ya 24. dakikada yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kart görmesi PSG'nin işini kolaylaştırırken, Mbappe-Messi ikilisi maçın öne çıkan isimleri oldu.

Nantes'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Paris Saint-Germain'de golleri Kylian Mbappe (18 ve 54'), Nuno Mendes (68') attı. Mbappe'nin attığı gollerde asistleri ise Lionel Messi yaptı. Mbappe, Ligue 1'de 5 maçta 7 gol attı. Messi ise 6 maçta 3 gol, 6 asist rakamına ulaştı.

MOSTAFA MOHAMED BU KEZ GOL ATAMADI

Galatasaray 'ın Nantes'a kiraladığı Mısırlı santrfor Mostafa Mohamed, PSG maçını boş geçti. Mohamed, son 2 maçında 2 gol 1 asist ile oynamıştı.

PSG, AVERAJLA LİDER

PSG, 3-0'lık galibiyetin ardından 6. maçlar sonrası liderliğini 16 puan ve averajla sürdürdü. Nantes ise 6 puanda kaldı.