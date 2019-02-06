Yeni transfer olduğu Cardiff City'e gitmek üzere yola çıkan ve 21 Ocak'ta uçağı radardan kaybolan Emilliano Sala'ya hala ulaşılamadı. Geçtiğimiz günlerde kayıp uçağın enkazına ulaşılırken uçakta bir de ceset bulundu ancak bu cesedin kime ait olduğu belirlenemedi. Cardiff City cephesi ise planlanan ilk ödemeyi geri çekerek durum tamamen açıklığa kavuşana kadar herhangi bir ödeme yapmayacaklarını belirtmişti.

Nantes kulübü ise 10 gün içinde herhangi bir ödeme almamaları durumunda konuyu mahkemeye taşıyacaklarını belirtti. Cardiff City ise kontrata sadık kalacaklarını ancak tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını bekleyeceklerini belirtti.