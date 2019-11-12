EuroCup C Grubu’nda Fransız temsilcisi Nanterre 92 kazanıp ilk 4 umutlarını sürdürmek istediği maçta, bu maçı kazanırsa gruptan çıkma adına önemli bir adım atacak olan Darüşşafaka’yı ağırlarken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

EuroCup’ta bu sezon oynadığı maçlarda sadece Darüşşafaka karşısında ilk yarıyı geride kapatan Nanterre 92, diğer maçların ikinci yarılarında istediği alamadı ve şu anda 2 galibiyetle ilk 4’ün dışında yer alıyor. Kalan maçlarda UNICS Kazan deplasmanına çıkacakları düşünülürse temsilmizi mutlaka yenmek isteyecekler. Fransız temsilcisi kendi liginde de şimdiye kadar istediğini alamadı ve 18 takımlı LNB Pro A’da 17. sıradalar. Ev sahibinde hücum yükünü çeken isimler Kenny Cherry, Dallas Moore ve Isaia Cordinier.

Nanterre - Darüşşafaka maçına iddaa oynamak için görseli tıkla

Hafta Sonun Basketbol Süper Ligi’nde Galatasaray’a kaybeden Darüşşafaka, EuroCup’ta ise özellikle evinde aldığı yenilgilerle ilk maçlarda yakaladığı avantajı kaybetti. Özellikle grup sonuncusu Cedevita Olimpija karşısında alınan yenilgi, üst sıraları hedefleyen Darüşşafaka’da planları bozdu. Fransa’daki maçta takımın sayı yükünü çeken Johnathan Hamilton, Bonzie Colson ve Doron Lamb’e yine çok iş düşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Nanterre 92, Eurocup’ta bu sezon sadece Darüşşafaka karşısında ilk yarıyı yenik kapadı.

• Darüşşafaka, EuroCup’ta deplasmanda oynadığı 3 maçta da ilk yarıyı önde kapattı.

• Darüşşafaka, grupta 413 sayıyla en az sayı yiyen ekip konumunda.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği ev sahibi Nanterre 92’nin maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %36’tan fazlası ev sahibinin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ilk yarı 77,5 Alt/Üst. Misli.com üyelerinin %17’den fazlası mücadelenin ilk yarısında 77,5’dan fazla sayı atılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU ÖNDER KARAKAYA NE DİYOR?

C Grubu'nda kritik bir randevu. Darüşşafaka geçtiğimiz hafta içeride Olimpija Ljubljana'ya çok ucuz bir şekilde kaybetti ve gruptaki pozisyonunu güçlendirme fırsatını tepti. Nanterre de Eurocup'ta peş peşe iki müsabaka kaybetti ve mutlak kazanmak isteyeceklerdir. Ancak ben Daçka'nın takım savunmasıyla Fransızları sindireceğini düşünüyorum. Brescia deplasmanında olduğu gibi kolay bir galibiyet beklemek hayalcilik olur, fakat temsilcimiz burada da kazanarak Top 16 bileti için dev bir adım atmaya yakın. Selçuk Ernak ve talebelerine güveniyorum.



