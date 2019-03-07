Nanterre - Beşiktaş Sompo Japan maç sonucu: 68-59

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turun ilk maçında Fransız kulübü Nanterre’ye 68-59 yenildi.
Nanterre kentindeki Maurice Thorez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Beşiktaş’ın 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı. Fakat ev sahibi ekip, soyunma odasında 34-27 önde gitti.
Son periyoda 8 sayı farkla (53-45) önde giren Nanterre, sahadan 68-59 galip ayrıldı.
Çeyrek finale yükselen takım, 12 Mart Salı günü İstanbul’da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.