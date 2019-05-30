Nans Peters, kariyerinin ilk galibiyetini Giro'da elde etti

İtalya Bisiklet Turu'nun 17. etabını, AG2R La Mondiale takımı adına yarışan Nans Peters kazandı. Fransız bisikletçi, aynı zamanda kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

30 Mayıs 2019, Perşembe 07:04 Son Güncelleme:
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Nans Peters, kariyerinin ilk galibiyetini Giro'da elde etti

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nda 17. yarış günü, dün koşulan Commezzadura (Val di Sole) › Anterselva / Antholz etabıyla geride kaldı. 181 km yarışı, AG2R La Mondiale takımı adına yarışan Nans Peters kazandı. Fransız bisikletçi, aynı zamanda kariyerinin ilk galibiyetini elde ederken,   Mitchelton-Scott'tan Esteban Chaves ikinci, BORA - hansgrohe'den Davide Formolo ise yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Commezzadura (Val di Sole) › Anterselva / Antholz etabının ilk 10'u:

1   Peters Nans         AG2R La Mondiale               4:41:34

2   Chaves Esteban      Mitchelton-Scott               1:34

3   Formolo Davide      BORA - hansgrohe               1:51

4   Masnada Fausto      Androni Giocattoli - Sidermec      ,,

5   Neilands Krists      Israel Cycling Academy            ,,

6   Kangert Tanel      EF Education First               2:02

7   Conti Valerio      UAE-Team Emirates               2:08

8   Brambilla Gianluca   Trek - Segafredo               ,,

9   Hamilton Chris      Team Sunweb                     2:22

10   Vendrame Andrea      Androni Giocattoli - Sidermec      2:34

Etap derecelerinin tamamını görmek için tıklayın

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Carapaz 7 saniye daha kazandı

Yarışın genel klasman mücadelesinde ise Movistar'lı Richard Carapaz adım adım şampiyonluğa doğru ilerliyor. Ekvadorlu bisikletçi, dünkü etabı 20. sırada tamamlayarak, genel klasman ikincisi Vincenzo Nibali'yle arasındaki zaman farkını 7 saniye daha çarak 1 dakika 54 saniye'ye çıkardı.

1   Carapaz Richard   Movistar Team      74:48:18

2   Nibali Vincenzo   Bahrain Merida         1:54

3   Roglič Primož   Team Jumbo-Visma      2:16

4   Landa Mikel      Movistar Team         3:03

5   Mollema Bauke   Trek - Segafredo      5:07

Genel klasmanın tamamını görmek için tıklayın

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Lider mayolar

Genel klasman liderliği mayosu: Richard Carapaz (Movistar)

En iyi sprinter mayosu: Arnaud Demare (Groupama – FDJ)

Dağların kralı mayosu: Giulio Ciccone (Trek – Segafredo)

En iyi genç mayosu: Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team)

Takımlar klasmanında ilk 5:

1   Movistar Team   224:50:05

2   Bahrain Merida   27:01

3   Astana Pro Team   28:04

4   EF Education First   31:47

5   Team INEOS   35:20

İstatistikler

  • Nans Peters, pro yarışlardaki ilk zaferini elde etti, ayrıca Fransız bisikletçinin "Junior" kategoride yarıştığı Tour du Valromey'den bu yana da ilk uluslararası galibiyeti oldu. Peters, Giro tarihinde etap kazanan 66. Fransız bisikletçi olarak kayıtlara geçti. Bu sıralamanın öncüsü Jean-Baptiste Dortignacq, 1910 yılının 2. etabında elde ettiği zaferle aynı zamanda Giro'da İtalyanlar dışında etap kazanan ilk sporcu da olmuştu.
  • Giro tarihinde üçüncü kez, AG2R La Mondiale takımından bir sporcu etap kazandı. 2006 yılında Tomas Vaitkus 9. etabı, 2011 yılında ise John Gadret 11. etabı ilk sırada tamamlamıştı. Fransız ekibi, 2018 İspanya Bisiklet Turu'nun 12. etabından bu yana, World Tour yarışlarında galibiyet elde edememişti.
  • Lider Richard Carapaz, doğum gününde Pembe Mayo'yu giyen Giro tarihinin 6. ismi oldu.

18. Etap: Valdaora / Olang - Santa Maria di Sala (222 km)

İtalya Bisiklet Turu'nda son 4 güne girilirken, yarışçılar Valdaora / Olang - Santa Maria di Sala etabında mücadele edecekler. 222 km'lik yarış, Türkiye saatiyle 13.00'te başlayacak.

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