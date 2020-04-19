Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luiz Nani, bir imkan olması durumunda yeniden Sporting'i temsil etmek isteyeceğini dile getirdi.

RTP tarafından yayınlanan açıklamalarında Nani, "Önümüzdeki süreçte göreceğiz. Eğer bir geri dönme şansım olursa kariyerimi Sporting'de bitirmek çok güzel olur" dedi.

Şimdilerde MLS'te Orlando City kadrosunda yer alan Nani, 2016'da Avrupa şampiyonluğu yaşadığı milli takımla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Fernando Santos'un istemesi durumunda milli takımda oynayabileceğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Milli takım seviyesinde futbol oynadığımı düşündüğüm sürece gelecek bir teklife hayır diyemem" ifadelerini kullandı.