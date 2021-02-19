Nando de Colo'nun maç sonu açıklamaalrı şu şekilde:

EuroLeague’de her maç çok zor. Her maça ayrı ayrı odaklanmaya çalışıyoruz. Alba çok iyi bir takım bunu biliyorduk. Bence Euroleague'in en iyi oynayan takımı... Topu çok iyi dolaştırıyorlar, birlikte oynuyorlar. Maç maç odaklanmaya ve yolumuzda ileri gitmeye devam edeceğiz.







