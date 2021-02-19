Nando de Colo: Euroleague'in en iyi oynayan takımı Alba Berlin!
Fenerbahçe'de Alba Berlin karşısında 26 sayılık performansıyla maçın oyuncusu seçilen Nando de Colo, maç sonu açıklamalarda bulundu. Euroleague'in en iyi oynayan takımının Alba Berlin olduğunu belirten de Colo, "Bana göre belki de EuroLeague’de en iyi basketbol oynayan takım onlar. Topu çok iyi dolaştırıyorlar, birlikte oynuyorlar." dedi.
Nando de Colo'nun maç sonu açıklamaalrı şu şekilde:
EuroLeague’de her maç çok zor. Her maça ayrı ayrı odaklanmaya çalışıyoruz. Alba çok iyi bir takım bunu biliyorduk. Bence Euroleague'in en iyi oynayan takımı... Topu çok iyi dolaştırıyorlar, birlikte oynuyorlar. Maç maç odaklanmaya ve yolumuzda ileri gitmeye devam edeceğiz.