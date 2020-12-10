Nando de Colo: Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım

Bir süredir yaşadığı sakatlık sebebiyle takımdan ayrı olan Nando de Colo da bu karşılaşma öncesi maç kadrosuna alındı. Fransız yıldız, deplasmanda çıkacakları ALBA Berlin maçı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Tekrar takım arkadaşlarıma katıldığım için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Son maçta deplasmanda önemli bir galibiyet elde ettik ve bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Aralık ayının bizim için zorlu bir dönem olduğunu biliyoruz. Çok fazla seyahatimiz var. Maçlara tek tek bakacağız ve ilk olarak Alba Berlin karşılaşmasına konsantre oluyoruz. Söyleyecek fazla bir şey yok. Parkede yapmamız gerekenlere odaklanmalıyız. Alba Berlin gerçekten iyi bir takım. Çok iyi basketbol oynuyorlar. Onların ortaya koyabildiği agresiflikten daha fazlasını sahaya yansıtabilmeliyiz. Her birimiz sahada yapmamız gerekenlere saygı göstermeli ve rolümüzün gerektirdiklerini yapabilmeliyiz. Deplasmandan galibiyetle dönmek ve idmanlarda gösterdiğimiz gelişimi devam ettirmek istiyoruz.”