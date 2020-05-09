Süper Lig'de devam etmesi planlanan 2019-20 sezonunda şampiyonluk için mücadele veren Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekibin, Leicester City ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Nampalys Mendy'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Gomis ile olan akrabalığı nedeniyle bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan Mendy, 2016'nın yaz transfer döneminde Nice'ten Leicester'a 15.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle gitmişti. O dönemde Chelsea'ye transfer olan Kante'nin yerini doldurması bekleniyordu. Heyecanla transfer bekleyen Trabzonspor taraftarı, bu gelişmenin ardından Nampalys Mendy'nin kariyerini araştırmaya başladı.

23 Haziran 1992 yılında Fransa'da dünyaya gelen Nampalys Mendy, futbol hayatına Monaco'da başladı. 2010 yılında Monaco'da A Takım'a yükselen başarılı oyuncu, 2013 yılında kendisini göstereceği Nice'e imza attı.

Nice formasıyla 121 maça çıkan ve vazgeçilmez arasına giren Mendy'nin yeni durağı 2016 yılında Premier Lig oldu. 5.5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle Leicester'a imza atan Mendy'nin o dönemde Chelsea'ye transfer olan Kante'nin yerini doldurması bekleniyordu.

İngiltere'de beklentilerin altında kalan ve sadece 9 maça çıkabilen Mendy, 1 sezonluk aranın ardında Fransa'ya döndü ve eski kulübü Nice'e kiralandı. Burada tekrar form tutan ve Leicestar'a hazır dönen tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi. Bu sezon ise formasını kaptıran Mendy, sadece 7 maçta görev alabildi.

Ön liberoda görev alan Mendy, 1.67 boyunda. Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Mendy'nin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Alt yaş gruplarının hemen hemen her kategorisinde Fransa Milli Takımı formasını giymiş olan 27 yaşındaki oyuncu ile İtalyan ekibi Udinese de ilgileniyor.