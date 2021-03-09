Oldukça basit bir destek şampiyonu olan Nami, oyuna yeni başlayan ve bir destek şampiyonu öğrenmek isteyenler için idealdir. Skilleri gayet anlaşılır ve kolay olan Nami şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimlerini inceleyebilirsiniz.

Dalga Çağıran Nami

Genç bir vastaya olan Nami, denizlerin inatçı ve hırçın kızı olarak bilinmektedir. Targon'lularla aralarındaki kadim akdin geçersiz kılınmasından sonra kabilesini geride bırakıp ilk kez karaya çıkan ve seyahatlerini sürdüren Maraili bir kimsedir.

Nami başka kimsenin yapamadığı ve başka seçenekleri olmadığı için halkının güvenliğini sağlamak adına, kutsal ayini gerçekleştiren tek kişidir. Yeni çağın getirilerini hiç bilmeden bunlara ayak uydurmaya çalışan Nami, cesurca bu karanlık yollarda ilerlemektedir. Asası sayesinde okyanusların gücünü kullanarak düşmana hükmediyor.

Dalga Çağıran Nami Oynanış Biçimi

Hem bir büyücü hem de destek şampiyonu olan Nami'nin pasif skili yeteneklerinin isabet ettiği dost şampiyonlara, 1.5 saniyeliğine hareket hızı sağlamaktadır.

Klavyenizden Q ile aktif hale gelen yetenek Suya Hapis skili ise, Nami'nin hedefine gönderdiği kabarcıklar rakiplerine büyü hasarı verir ve onları sersemletir.

Klavyenizden W ile aktif hale gelen yetenek Med Cezir ise dost şampiyonlara isabet ettiğinde canlarını iyileştirir. Ayrıca yakındaki bir rakip şampiyona sıçrar. Rakibe denk geldiğinde ise büyü hasarı verir. Yakındaki dost şampiyonlara sıçrar. Her bir hedefe sadece bir kez sıçrayabilir. 3 adede kadar hedefe isabet eder. Hasar ya da iyileştirme değeri, her sıçramayla değişmektedir.

Klavyenizden E ile aktif hale gelen yetenek Dalga Çağıran'ın Hediyesi, dost olan bir şampiyonu 6 saniye kadar ya da 3 normal saldırı boyunca güçlendirir. Takım arkadaşının normal saldırıları ilave büyü hasarı verir. Hedefi 1 saniyeliğine yavaşlatır.

Son olarak klavyenizden R ile aktif hale gelen yetenek Gelgit Dalgası, şampiyon bulunduğu yerde bir Gelgit Dalgası ortaya çıkarır. Gelgit Dalgası rakipleri havaya savurur. Ayrıca en fazla 670 oranında yavaşlatır ve buna ilave olarak büyü hasarı verir.

Yavaşlatma etkisinin süresi, skillin aldığı yola bağlıdır. En az 2, en fazla 4 saniyedir. Ayrıca Vahşi Dalgalar’ın dost şampiyonlara verdiği ilave hareket hızı da yine bu skile göre iki katına çıkabilir.

Dalga Çağıran Nami S11 Rün Dizilimi

Nami’nin oynanışı kolay dahi olsa yinede rün dizilimine çok dikkat etmek gerekmektedir. Nami şampiyonunun S11 yeni sezondaki rün dizilimi rehberi;

Büyücülük

Aery'i Çağır

Mana Akışı Yüzüğü

Mutlak Odak

Kızart

İlham

Sihirli Pabuçlar

Peksimet Teslimatı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Dalga Çağıran Nami S11 Yetenek Skilleri

Nami’nin yetenekleri basittir. Şayet bir destek şampiyonunu oynamayı öğrenmek istiyorsanız işe Nami’den başlayabilirsiniz. Nami şampiyonunun yetenek skilleri dağılımı ise;

Suya Hapis: 2- 14- 15- 17- 18

Med Cezir: 1- 4- 5- 7- 9

Dalga Çağıran'ın Hediyesi: 3- 8- 10- 12- 13

Gelgit Dalgası: 6- 11- 16

Dalga Çağıran Nami S11 Counter Pickler

Nami şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar ise;

Blitzcrank

Ezreal

Leona

Lulu

Sona

Dalga Çağıran Nami Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Tutuştur: Rakibi tutuşturarak 5 saniye boyunca 80 ile 505 gerçek hasar verir. Rakip şampiyonun açığa çıkmasını sağlar.

Hevesli Totemtaşı

Akan Su Asası

Dinçleştirici Aytaşı

Kızgın Buhurdanlık

Gezgin Çizmesi

Kefaret

Dalga Çağıran Nami Kostümleri

Nami şampiyonunun tüm kostümleri;

Klasik Kostüm

Japon Balığı Kostümü

Irmak Ruhu Kostümü

Manati Kostümü

Derin Deniz Kostümü

SKT T1 Kostümü