Premier Lig'de 13. hafta maçında lider Liverpool, Crystal Palace’ın konuğu oldu.

Konuk ekip, 49. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Crystal Palace 82. dakikada Wilfried Zaha’nın attığı golle eşitliği sağlasa da 85. dakikada Roberto Firmino ağları sarstı ve Liverpool mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Klopp'un öğrencileri, bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini aldı

Bu sonuçla puanını 37’ye çıkaran namağlup Liverpool liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.

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