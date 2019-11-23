Namağlup Liverpool, Crystal Palace'ı da avladı!
Liverpool, Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda Crystal Palace'ı 2-1 mağlup etti ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Jurgen Klopp önderliğindeki Liverpool, Premier Lig'de namağlup liderliğini sürdürdü.
Premier Lig'de 13. hafta maçında lider Liverpool, Crystal Palace’ın konuğu oldu.
Konuk ekip, 49. dakikada Sadio Mane ile 1-0 öne geçti. Crystal Palace 82. dakikada Wilfried Zaha’nın attığı golle eşitliği sağlasa da 85. dakikada Roberto Firmino ağları sarstı ve Liverpool mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Klopp'un öğrencileri, bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini aldı
Bu sonuçla puanını 37’ye çıkaran namağlup Liverpool liderliğini sürdürürken, Crystal Palace 15 puanda kaldı.
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