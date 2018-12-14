Nakoulma savaşı

Anadolu'da transfer erken başladı. Hatta sezonun ikinci yarısına damga vurmak isteyen takımlar yarışa bile başladı.

Devre arasında ligi bilen isimlere yönelen ekipler Mersin ve Kayseri’den tanınan Prejuce Nakoulma için adeta savaşa girdi.

Bursaspor ve Adana Demirspor’un yakından ilgilendiği Burkina Fasolu futbolcu için Çaykur Rizespor da devrede.

Kadrosuna en az 7 futbolcu kazandırmayı planlayan Yeşil-Mavililer’de bonservisi elinde olan ve yeniden Süper Lig’de oynamaya sıcak baktığı öğrenilen futbolcunun menaceriyle görüşmelere başladı. Teknik direktör Okan Buruk’un da onay verdiği ifade edilen Nakoulma son olarak Fransa’da Rennes forması giyiyordu.