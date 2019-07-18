Anlaşmanın henüz onaylanmadığı ancak 1 Ağustos itibariyle UCI’nin transfer kapılarını açması ile resmen duyurulacağı bildirildi.

2016’daki İspanya Turu şampiyonluğunun ardından üç büyük turun hiçbirinde genel klasman galibiyeti kazanamayan Quintana’nın, Arkea yönetimi ile Monako’da bir araya geldiği ve gelecek planları hakkında konuştukları öğrenildi.

Bu transferle Kolombiyalı bisikletçi Movistar’dan ayrılan tek kişi olmayacak. Quintana ile birlikte bir başka Kolombiyalı bisikletçi Winner Anacona ile Quintana’nın genç kardeşi Dayer de 2020 sezonunda Arkea takımına geçecek.

Ek olarak Euskadi Basque Country – Murias’da yarışan genç yetenek, 23 yaşındaki Fernando Barcelo da Arkea-Samsic’in 2020 sezonu için anlaştığı isimler arasında yer alıyor.

(Cyclist)