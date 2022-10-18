Royal Antwerp forması giyen Belçikalı orta saha Radja Nainggolan, yedek kulübesinde skandal bir olaya imza attı. Nainggolan'ın davranışları ülkesi Belçika'da gündem olurken Antwerp, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hemen harekete geçti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Davranışlarıyla sık sık gündeme gelen Royal Antwerp'in 34 yaşındaki tecrübeli orta sahası Radja Nainggolan, bu sefer de Standard Liege maçı öncesi yedek kulübesinde elektronik sigara içtiği görüntülerle gündeme oturdu.









KADRO DIŞI BIRAKILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından 34 yaşındaki tecrübeli orta sahanın, süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

ANTWERP'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan skandal olay sonrasında Antwerp resmi internet sitesinden şu açıklamayı yayınladı: "Kulüp bugün Radja Nainggolan ile belirli davranışların kulübe ve oyuncu grubuna nasıl yansıdığı hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Radja'nın süresiz olarak A takımından kadro dışı bırakma kararı alındı. Ne oyuncu ne de kulüp bu konuda daha fazla yorum yapmayacaktır."









NAİNGGOLAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Konuyla ilgili kendisi de bir açıklama yayınlayan Nainggolan, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi: "Üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bu yaptığımın tamamen yanlış olduğunu biliyorum ama o an bunu düşünmeden hareket ettim. Kulüp, bana göre olmayan ancak kabul edebileceğim bir karar verdi. Ben her şekilde kulübüme hizmet etmeye devam edeceğim"

KARİYERİ

Futbola Belçika'da Beerschot kulübünde başlayan orta saha oyuncusu daha sonra İtalya ekiplerinden Piacenza, Cagliari, Roma, Inter takımlarında forma giydikten sonra 2021'de Royal Antwerp'e transfer olmuştu. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nainggolan, bu sezon 18 maçta 3 gol, 2 asistlik performans göstermişti. (Skorer)





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