Fransa Ligue 1 ekiplerinden Dijon'da forma giyen ve yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Naim Sliti'nin yeni takımı belli oldu. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Suudi Arabistan ligi ekiplerinden El İttifak'ın yolunu tuttu.

Suudi kulübünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada yıldız isimle 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Tunuslu futbolcu, geçtiğimiz sezon Dijon formasıyla 42 maçta boy göstermiş ve takımına 10 gol, 10 asistlik bir katkı sağlamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler